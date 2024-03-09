¿Tengo que pagar alguna penalización si decido pasarme del mercado regulado al libre?

El cambio de comercializadora eléctrica es un derecho que tenemos los consumidores. Podemos cambiar entre distintas comercializadoras de referencia, manteniendo por tanto la tarifa PVPC, o podemos cambiar de mercado regulado a mercado libre. El cambio es gratuito.

El nuevo comercializador es el encargado de realizar todos los trámites relacionados con el cambio. Debemos tener en cuenta que si somos beneficiarios del bono social y nos cambiamos a una comercializadora de mercado libre, perderemos este derecho.