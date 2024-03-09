¿Tengo que seguir pagando la hipoteca de mi vivienda si se ha visto afectada por la DANA?

Los ciudadanos que tengan una hipoteca o un préstamo al consumo podrán posponer el pago íntegro de sus créditos hasta 3 meses desde el 7 de noviembre (fecha de entrada en vigor de la norma del Gobierno) sin pagar intereses.

El afectado podrá prolongar la moratoria por un periodo adicional de 9 meses, pero afrontando en tal caso los intereses que se devenguen de ese periodo.