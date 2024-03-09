¿Tengo que seguir pagando la hipoteca de mi vivienda si se ha visto afectada por la DANA?
Los ciudadanos que tengan una hipoteca o un préstamo al consumo podrán posponer el pago íntegro de sus créditos hasta 3 meses desde el 7 de noviembre (fecha de entrada en vigor de la norma del Gobierno) sin pagar intereses.
El afectado podrá prolongar la moratoria por un periodo adicional de 9 meses, pero afrontando en tal caso los intereses que se devenguen de ese periodo.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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