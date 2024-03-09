¿Tengo que solicitar yo que hagan la inspección obligatoria de la instalación de gas canalizado?
El titular de la instalación de gas deberá encargar cada cinco años a una empresa instaladora la revisión de la instalación y aparatos de GLP. Se informa la opción de elegir cualquier empresa instaladora habilitada. Si no se comunica la inspección por una empresa autorizada, la distribuidora la realizará.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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