¿Tengo que tener algún tipo de autorización administrativa para poder circular con mi bici o patinete?
No, tanto las bicicletas con pedaleo asistido como los vehículos de movilidad personal quedan fuera de la obligación de obtener la autorización administrativa que verifique que estén en perfecto estado de funcionamiento. No obstante, los VMP sí deben disponer del certificado de circulación.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+