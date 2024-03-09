¿Tengo que tomar alguna precaución al recoger el coche de alquiler?

Es importante comprobar que las condiciones del contrato coinciden con las comunicadas en la reserva online y que no incluye servicios complementarios no deseados. En cualquier caso, el consumidor debe recibir siempre una copia del contrato. En caso de que detectes algún roce o golpe previo, te aconsejamos que le tomes fotografías y se lo comuniques inmediatamente a la empresa de alquiler por escrito.