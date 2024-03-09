¿Tengo que tomar alguna precaución al recoger el coche de alquiler?
Es importante comprobar que las condiciones del contrato coinciden con las comunicadas en la reserva online y que no incluye servicios complementarios no deseados. En cualquier caso, el consumidor debe recibir siempre una copia del contrato. En caso de que detectes algún roce o golpe previo, te aconsejamos que le tomes fotografías y se lo comuniques inmediatamente a la empresa de alquiler por escrito.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+