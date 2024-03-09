Tengo que viajar en taxi con mi hija pequeña y he de llevar su carrito para transportarla, ¿pueden cobrarme un importe adicional por ello?
Los taxis no deberían cobrar un extra por colocar objetos en el maletero. El servicio de transporte incluye el transporte de pasajeros y su equipaje, siempre que este sea razonable en cuanto a tamaño y cantidad.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que si se trata de objetos excesivamente voluminosos o que requieran un manejo especial, el taxista podría solicitar un cargo adicional. Esto debe ser acordado y comunicado claramente antes de iniciar el trayecto.
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