Tengo un billete de autobús y la empresa lo ha retrasado o cancelado a causa de la DANA, ¿cuáles son mis derechos?
Si el trayecto se cancela o su salida se retrasa más de 120 minutos, tienes derecho a:
– Continuar o recorrido alternativo hasta el destino final sin coste adicional lo más pronto posible.
– Reembolso del precio del billete y, si procede, un servicio de vuelta gratuito en autobús o autocar lo más pronto posible.
Si no te ofrece estas opciones, tienes derecho a percibir una indemnización correspondiente al 50% del precio del billete.
Además, en el caso de un viaje de una duración prevista de más de tres horas, el transportista, en caso de cancelación o retraso en la salida de la estación de más de 90 minutos, ofrecerá al viajero gratuitamente:
– Comida y bebida suficiente en función del tiempo de espera, siempre que sea posible.
– Alojamiento y traslado entre la estación y el lugar de alojamiento cuando sea necesaria una estancia de una o más noches. Límite: 80 EUR por noche y por viajero, por un máximo de dos noches.