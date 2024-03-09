Tengo un billete de tren y la operadora lo ha retrasado o cancelado como consecuencia de la DANA, ¿cuáles son mis derechos?
Si resides en uno de los municipios afectados de los que están incluidos en el anexo de la nueva norma del Gobierno, tienes derecho a resolver tu contrato de transporte sin tener que pagar ninguna penalización, siempre que este hubiese sido suscrito con anterioridad al 28 de octubre.
En estos casos, el afectado tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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