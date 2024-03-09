Tengo un crédito vinculado a la prestación de un servicio pero han dejado de proporcionármelo, ¿qué puedo hacer?
En caso de quiebra o cierre, se sugiere una reclamación civil contra entidades financieras con la que tengas suscrito el crédito y comunicar tu crédito como ordinario en caso de la declaración en concurso de acreedores, dentro del plazo de un mes desde la publicación en el BOE.
El consumidor puede tener derecho a suspender pagos pendientes, solicitar el cumplimiento por un tercero, pedir reducción del importe del préstamo, o resolver el contrato y devolver el precio. La responsabilidad de la entidad financiera en caso de crédito vinculado es subsidiaria.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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