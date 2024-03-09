Tengo un patinete eléctrico, ¿es un Vehículo de Movilidad Personal (VMP)?
Un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) es un vehículo de una o más ruedas, diseñado para una única persona y propulsado exclusivamente por motores eléctricos, con una velocidad máxima entre 6 y 25 km/h. Solo puede tener un asiento o sillín si cuenta con sistema de autoequilibrado.
No entran en esta categoría los vehículos con sillín sin autoequilibrado, los de competición, los adaptados para movilidad reducida, los que operan a más de 100 VCC o 240 VAC, ni aquellos regulados por el Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de enero de 2013.
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