Tengo un patinete eléctrico, ¿es un Vehículo de Movilidad Personal (VMP)?

Un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) es un vehículo de una o más ruedas, diseñado para una única persona y propulsado exclusivamente por motores eléctricos, con una velocidad máxima entre 6 y 25 km/h. Solo puede tener un asiento o sillín si cuenta con sistema de autoequilibrado.

No entran en esta categoría los vehículos con sillín sin autoequilibrado, los de competición, los adaptados para movilidad reducida, los que operan a más de 100 VCC o 240 VAC, ni aquellos regulados por el Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de enero de 2013.