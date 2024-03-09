Tengo un viaje en avión, tren o autobús contratados pero no estoy en condiciones de viajar como consecuencia de la DANA, ¿tengo derecho a cancelarlo y recuperar el dinero?

Si resides en uno de los municipios afectados de los que están incluidos en el anexo de la nueva norma del Gobierno, tienes derecho a resolver tu contrato de transporte sin tener que pagar ninguna penalización, siempre que este hubiese sido suscrito con anterioridad al 28 de octubre.

En estos casos, el afectado tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional.