Tengo un viaje hacia o desde una zona afectada por la DANA, pero no vivo allí. ¿Tengo derecho a cancelarlo y recuperar el dinero?

Sólo podrás recuperar el dinero si la empresa lo establece en las condiciones del billete o contrataste un seguro de cancelación que lo cubra.

Si se trata de un viaje combinado, tienes derecho a cancelar el contrato antes de su inicio sin pagar ninguna penalización, ya que la cancelación se debe a la concurrencia de circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino. Es recomendable que comuniques cuanto antes a la agencia de viajes la cancelación.

Además, si resides en uno de los municipios afectados por la DANA, puedes cancelar tu viaje combinado sin tener que pagar ninguna penalización, siempre que este hubiese sido suscrito con anterioridad al 29 de octubre, y tendrás derecho a que te devuelvan todo el dinero que hayas pagado, pero no a una compensación adicional.