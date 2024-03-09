Tengo una cuenta de pago básica, ¿cuánto tiempo durará la gratuidad?
La gratuidad de tu cuenta bancaria tendrá una duración inicial de dos años salvo que la entidad pueda acreditar que has dejado de estar dentro de colectivo de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera, y puede ser prorrogada por idénticos periodos si sigues cumpliendo con los criterios de vulnerabilidad financiera.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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