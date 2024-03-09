Tengo una discapacidad auditiva y he sufrido un siniestro cubierto por mi seguro de viajes, ¿cómo debe comunicarme la aseguradora las instrucciones?

Si tienes algún tipo de discapacidad que te impida comunicarte telefónicamente con tu aseguradora y durante tu viaje necesitas reclamar con tu seguro un siniestro cubierto por tu póliza, como una cancelación de vuelo o una situación médica, la entidad deberá ofrecerte un servicio de interpretación de lengua de signos en tiempo real, ya sea presencial o a través de una plataforma online, para garantizar que recibas toda la información crítica de manera clara y precisa.