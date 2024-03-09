Tengo una discapacidad auditiva y he sufrido un siniestro cubierto por mi seguro de viajes, ¿cómo debe comunicarme la aseguradora las instrucciones?
Si tienes algún tipo de discapacidad que te impida comunicarte telefónicamente con tu aseguradora y durante tu viaje necesitas reclamar con tu seguro un siniestro cubierto por tu póliza, como una cancelación de vuelo o una situación médica, la entidad deberá ofrecerte un servicio de interpretación de lengua de signos en tiempo real, ya sea presencial o a través de una plataforma online, para garantizar que recibas toda la información crítica de manera clara y precisa.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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