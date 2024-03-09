Tengo varios seguros que cubren accidentes, ¿cómo afecta eso en caso de un siniestro?
Puedes tener varios seguros que cubran el mismo riesgo. En caso de siniestro, deberás informar a cada aseguradora tanto del accidente en sí, como de la existencia de otros seguros. Las indemnizaciones se distribuirán proporcionalmente, sin que nunca puedan superar el valor del daño.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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