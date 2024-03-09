Tenía previsto un viaje combinado a una zona afectada por la DANA, ¿qué puedo hacer?
Tienes derecho a resolver el contrato antes de su inicio sin pagar ninguna penalización, ya que la cancelación se debe a la concurrencia de circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino. Comunica cuanto antes a la agencia de viajes la cancelación.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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