Un familiar ha fallecido a causa de la DANA, ¿qué cubren los distintos seguros?

Si el familiar estuviera asegurado frente al riesgo de fallecimiento, los beneficiarios de la póliza tendrían derecho a una indemnización.

Si contaba con un seguro de decesos, sus servicios le cubrirán los traslados, el sepelio, etc. En algunos seguros de vida se ofrecen también ciertas ayudas, como el adelanto de capital para gastos de sepelio, por ejemplo.

Si el fallecido se encontraba de viaje o conduciendo, podría estar cubierto por el seguro de viaje o del automóvil.