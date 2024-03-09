Uso un seguro de salud que requiere solicitar citas online, pero tengo discapacidad visual y me resulta difícil, ¿qué puedo hacer?
Las aseguradoras de salud deben garantizar que todos sus servicios, incluido el sistema de citas online, sean accesibles para personas con discapacidad visual. Deben proporcionar alternativas accesibles, como asistencia telefónica o un sitio web adaptado para lectores de pantalla.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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