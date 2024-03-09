Uso una tarjeta prepago para mi móvil, ¿tengo los mismos derechos que otros usuarios?
Sí, tienes los mismos derechos que cualquier abonado, excepto aquellos específicos del sistema prepago. Puedes solicitar una copia del contrato y consultar el saldo, recargas y desglose de llamadas.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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