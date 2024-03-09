Va a finalizar la prórroga de mi contrato, pero mi situación económica es delicada, ¿tengo alguna opción para no rescindir el contrato?
Si tu contrato es posterior al 25 de mayo de 2023, una vez finalizado el periodo de prórroga obligatoria o tácita, el arrendatario puede solicitar una prórroga extraordinaria de hasta un año si demuestra estar en situación de vulnerabilidad económica o social mediante un informe de los servicios sociales municipales o autonómicos. Esta solicitud debe ser aceptada por el arrendador si es un gran tenedor de vivienda, a menos que se haya firmado un nuevo contrato de arrendamiento.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+