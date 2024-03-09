Viajaba de pie en el autobús urbano y me daba la sensación de que iba demasiado rápido
En el supuesto de que en un autobús viajen pasajeros de pie porque así esté autorizado o en caso de que el autobús no esté dotado de cinturón de seguridad, la velocidad máxima en vías convencionales será de 80 kilómetros por hora.
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