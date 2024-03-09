Viajo todas las semanas en autobús a mi pueblo ¿hay algún tipo de subvención de la que me pueda beneficiar?

Entre el 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 los usuarios recurrentes (quienes realicen al menos, 16 viajes al cuatrimestre) para un trayecto con origen-destino determinado de un servicio público de transporte por carretera de competencia de la Administración General del Estado (empresas de autobús con concesión estatal para un determinado recorrido) tendrán derecho a una bonificación del 100 % del precio del billete.