Viajo todas las semanas en autobús a mi pueblo ¿hay algún tipo de subvención de la que me pueda beneficiar?
Entre el 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 los usuarios recurrentes (quienes realicen al menos, 16 viajes al cuatrimestre) para un trayecto con origen-destino determinado de un servicio público de transporte por carretera de competencia de la Administración General del Estado (empresas de autobús con concesión estatal para un determinado recorrido) tendrán derecho a una bonificación del 100 % del precio del billete.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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