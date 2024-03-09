Vivo en una zona de alquiler tensionado, ¿puede el arrendador subirme el alquiler respecto al inquilino anterior?

Si tu contrato es posterior al 25 de mayo de 2023, cuando el inmueble alquilado se ubique en zona de mercado tensionado, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder de la última renta de contrato de arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos cinco años en la misma vivienda, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de la renta del contrato anterior, sin que se puedan fijar nuevas condiciones que establezcan la repercusión al arrendatario de cuotas o gastos que no estuviesen recogidas en el contrato anterior.