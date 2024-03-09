Vivo en una zona donde ningún operador me ofrece servicio de línea fija, ¿tengo alguna opción?
Movistar, como obligado al servicio universal, debe atender todas las solicitudes razonables de acceso a la red telefónica fija. Puedes reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones si Movistar no cumple.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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