Vivo en una zona rural en la que no hay oficina de correos ¿cómo recibo los paquetes?
Correos, como prestadora del servicio postal universal, debe respetar los principios de cohesión social y territorial. Esto significa que no deberías enfrentar discriminación alguna, ya sea por tu ubicación geográfica o por cualquier otra circunstancia personal o social.
Además, debes contar con un acceso adecuado y una densidad razonable de puntos de acceso, garantizando la calidad del servicio en todo momento.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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