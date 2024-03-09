Vivo en una zona rural en la que no hay oficina de correos ¿cómo recibo los paquetes?

Correos, como prestadora del servicio postal universal, debe respetar los principios de cohesión social y territorial. Esto significa que no deberías enfrentar discriminación alguna, ya sea por tu ubicación geográfica o por cualquier otra circunstancia personal o social.

Además, debes contar con un acceso adecuado y una densidad razonable de puntos de acceso, garantizando la calidad del servicio en todo momento.