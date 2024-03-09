Vivo en una zona rural en la que no hay cobertura para la instalación de la fibra. ¿qué puedo hacer?
Puedes acogerte al programa Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (Unico) Demanda Rural, diseñado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para garantizar un acceso a Internet de 100Mbps a cualquier habitante, municipio, PYME, autónomo u organización sin ánimo de lucro; siempre que no tengan cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 50 Mbps en sentido descendente.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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