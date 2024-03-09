Vivo en una zona tensionada y ya ha finalizado la prórroga adicional de tres años ¿se entiende que el contrato queda rescindido?

Si tu contrato de alquiler de vivienda habitual es posterior al 25 de mayo de 2023, y está ubicado en una zona de mercado residencial tensionado y dentro del periodo de vigencia de la declaración de dicha zona, el arrendatario puede solicitar una prórroga extraordinaria de hasta tres años una vez finalizado el periodo de prórroga obligatoria o tácita. Esta solicitud debe ser aceptada por el arrendador, salvo que se hayan acordado otros términos o condiciones, se haya firmado un nuevo contrato de arrendamiento con limitaciones en la renta, o el arrendador haya comunicado su necesidad de ocupar la vivienda para uso propio o de sus familiares.