Voy a cambiar de operador de telefonía móvil, ¿debo avisar al anterior?
Si solicitas la portabilidad de tu número, no necesitas darte de baja con tu operador anterior. Si cambias sin conservar tu número, entonces sí debes darte de baja.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organizaci�ón
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Luchamos contra los abusos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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