Voy a comprar una casa, ¿es necesario tener un seguro de hogar?
No es obligatorio tener un seguro de hogar por ley, excepto en el caso de que tengas una hipoteca. En esta situación, es obligatorio contar con un seguro de daños para la vivienda. Sin embargo, la entidad bancaria que te concede la hipoteca no puede obligarte a contratar el seguro con ella, tienes libertad para elegir la compañía aseguradora.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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