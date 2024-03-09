Voy a enviarle a mi familia ropa mía, ya que resido en Londres y no la necesito aquí. ¿Tengo que pagar IVA?
Los envíos que contengan efectos personales usados están exentos del pago de IVA a la importación, siempre que se acredite debidamente en el momento de presentarse ante la Aduana.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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