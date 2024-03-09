Voy a mudarme y quiero mantener mi número de teléfono fijo, ¿cómo lo hago?
Debes solicitar la portabilidad al nuevo operador, lo que implica automáticamente la baja con el antiguo operador. Puedes hacerlo por escrito o a través de un verificador. El nuevo operador facilitará los formularios necesarios.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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Luchamos contra los abusos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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