Voy a recibir un producto de Estados Unidos y no me han cobrado IVA ,¿cuándo hay que pagarlo?
Por cualquier mercancía importada en España, siempre que exista una transacción económica de por medio e independientemente de que el destinatario sea una empresa o un particular, hay que pagar IVA.
Asimismo, los envíos entre particulares que contengan regalos con un valor por encima de 45€ están sujetos al pago de los impuestos.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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