Voy todas las mañanas a trabajar en Cercanías ¿hay algún tipo de subvención de la que me pueda beneficiar?

Renfe, la compañía ferroviaria nacional de España, pondrá a disposición de los usuarios recurrentes a partir de 2024 un nuevo tipo de billete multiviaje de carácter gratuito.

Este billete estará disponible para los servicios de Cercanías y Rodalies, que son servicios de trenes de corta distancia en diferentes regiones de España y tendrá una vigencia para cada cuatrimestre natural de 2024.