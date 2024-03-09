Voy todas las mañanas a trabajar en Cercanías ¿hay algún tipo de subvención de la que me pueda beneficiar?
Renfe, la compañía ferroviaria nacional de España, pondrá a disposición de los usuarios recurrentes a partir de 2024 un nuevo tipo de billete multiviaje de carácter gratuito.
Este billete estará disponible para los servicios de Cercanías y Rodalies, que son servicios de trenes de corta distancia en diferentes regiones de España y tendrá una vigencia para cada cuatrimestre natural de 2024.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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