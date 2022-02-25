Guillermo F.B Hildebrandt
El tren en España, listo para salir del túnel
El movimiento en defensa del medio motorizado más eficiente y que mejor vertebra el territorio advierte de lo crítico del momento para su implementación. La actitud de las instituciones es ambigua, denuncia.
29/4/2022
¿El tiempo de la sed?
Es el recurso más acuciante para nuestra especie y, en última instancia, para la vida. La gestión del agua se revela cada vez más como uno de los grandes retos de nuestro tiempo. ¿Seremos capaces de sortearlo?
25/2/2022