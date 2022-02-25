¿El tiempo de la sed?

Cubre aproximadamente el 70% de la superficie terrestre, lo somos en un 60%. No hace falta haber ido a la escuela para entenderlo, aunque hoy en día parece necesario recordarlo: sin agua no hay vida, ni, por supuesto, seres humanos. Mientras España parece adentrarse en la enésima de sus grandes sequías, la derecha andaluza se dispone a regularizar unos pozos que permitirán sostener la más insostenible de las agriculturas y, de paso, amenazar de muerte un espacio de valor medioambiental incalculable, Doñana. Todo ello dibuja la cuestión de fondo: ¿hay escasez de ella o, como el resto de recursos, no sabemos gestionar la que hay? Resulta incorrecto decir que Aceredo ha emergido de las aguas. Lo ha hecho de su ausencia:

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