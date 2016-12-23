Noemi Brito
Todo lo que debemos saber acerca del nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos
Será de directa aplicación en la UE a partir del próximo 25 de mayo de 2018, pero cabe una duda: ¿Estarán los usuarios lo suficientemente informados sobre las implicaciones reales de la nueva normativa?
11/10/2017
Inteligencia artificial:¿alternativa legal en atención al cliente?
Cada vez son más las empresas que recurren a programas para interactuar con uno o más usuarios brindando respuestas automáticas a planteamientos, entradas, peticiones o solicitudes específicas.
23/12/2016