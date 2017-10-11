Telecos y privacidad
Todo lo que debemos saber acerca del nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos
Será de directa aplicación en la UE a partir del próximo 25 de mayo de 2018, pero cabe una duda: ¿Estarán los usuarios lo suficientemente informados sobre las implicaciones reales de la nueva normativa?
Por Noemi Brito
España-11/10/2017
Mucho se ha escrito acerca de si las empresas y las organizaciones estarán preparadas, y llegarán a tiempo para adaptar sus estructuras y cumplir con el Reglamento europeo General de Protección de Datos (RGPD) [1], que será de directa aplicación en la Unión Europea (UE) a partir del próximo 25 de mayo de 2018.
Ahora bien, bastante menos se ha discutido acerca de si los ciudadanos y, por consiguiente, los usuarios y consumidores estarán igualmente preparados en tal fecha para entender las implicaciones reales de esta nueva normativa y, en particular, todo lo necesario respecto al correcto y eficaz ejercicio de sus derechos. De hecho, las autori
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