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Compras y publicidad
FACUA Catalunya s'uneix a les crítiques al Tanatori de Sants a Barcelona pel trànsit de taüts
Banca y seguros
FACUA Catalunya critica que el Govern surti al rescat de la banca davant del tancament massiu de sucursals
Motor y viajes
Catalunya prohibeix temporalment els patinets elèctrics al transport públic després de l'explosió d'un patinet
Telecos y privacidad
Catalunya obre expedient a Clínica Bofill per no tenir un telèfon gratuït d'atenció
Institucional
FACUA Catalunya, reconeguda per la tasca en educació i defensa dels consumidors per part de la CET
Compras y publicidad
Consum de Catalunya detecta irregularitats en més del 50% de les ofertes analitzades amb motiu del Black Friday
Institucional
FACUA Catalunya imparteix una xerrada sobre drets dels usuaris a la Fundació Prevent
Salud y alimentación
Naturhouse intenta impedir als tribunals que FACUA faci pública una multa per publicitat enganyosa
Motor y viajes
Catalunya multa amb 40.000 euros Ryanair per dificultar el reemborsament de vols cancel·lats per la Covid
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