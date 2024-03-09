Institucional

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Pedro Muñoz, reelegido presidente de FACUA Jaén
Lleno absoluto en el Ateneo de Madrid en el segundo evento de la iniciativa de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'
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Óscar Puente, Sarah Santaolalla, Pablo Iglesias y Rubén Sánchez intervienen el 21M en Madrid en la iniciativa 'Frenar a la extrema derecha'
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