"0% queixes": FACUA denuncia a El Corte Inglés per la seva campanya masclista del Dia de la Mare
La rància campanya publicitària de la gran superfície assenyala que la mare ideal ha de tenir un 97% de lliurament, 3% d'egoisme i res de protestes.
FACUA.org
España-03/05/2019
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat davant la Direcció General de Comerç i Consum de Madrid la nova campanya masclista que ha llançat El Corte Inglés amb motiu del pròxim dia de la mare, el diumenge 5 de maig. La gran superfície ha difós en els mitjans de comunicació la imatge d’una dona amb el text «97% lliurada. 3% egoisme. 0% queixes. 100% mare«.
L’associació considera un despropòsit que El Corte Inglés incorri en aquest tipus de missatges 100% casposos i retrògrads que identifiquen la bona mare, i conseqüentment, una bona dona, amb la qual no es queixa ni dóna problemes, la que està lliurada totalment a la seva família sense emetre cap
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