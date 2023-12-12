Únete a la plataforma de afectados por las tarjetas revolving

Muchos establecimientos y entidades financieras ofrecen tarjetas para «facilitar» los pagos a los consumidores, permitiendo hacerlos de forma aplazada. Sin embargo, las conocidas como tarjetas revolving causan muchos problemas debido a su forma de funcionamiento y los altos intereses que suelen presentar. Tanto es así que existen numerosas sentencias judiciales que vienen declarando su nulidad en beneficio del consumidor. Si eres socio de pleno derecho de FACUA, podemos analizar la posibilidad de reclamar la devolución de los intereses que estás pagando con tu tarjeta revolving. Para ello, únete a esta plataforma y envíanos toda la información de la que dispongas (contrato, extracto bancario con las mensualidades

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