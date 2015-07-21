15 abusos que pots patir en comprar un bitllet d'avió
Rubén Sánchez
España-21/07/2015
FACUA-Consumidors en Acció ha elaborat una llista amb els quinze abusos que poden patir els passatgers en comprar un bitllet d’avió. En comprar un bitllet d’avió pots ser objecte d’un bon nombre d’irregularitats. Una llista que s’allarga fins a aconseguir almenys la xifra de quinze una vegada que arribes a l’aeroport, agafes el vol o et deixen a terra. Es tracta d’irregularitats davant les que els usuaris han de reclamar ja que tenen dret a recuperar les quantitats cobrades il·legalment o fins i tot íntegre l’import del bitllet, rebre una compensació econòmica o una indemnització per danys i perjudicis.
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