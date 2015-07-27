34 organitzacions ciutadanes signen un manifest en defensa de l'autoconsum elèctric
Els partits de l'oposició es comprometen a derogar el Reial Decret que ho penalitzarà.
FACUA.org
España-27/07/2015
Els partits de l’oposició han subscrit aquest matí un manifest pel desenvolupament de l’autoconsum sense barreres discriminatòries i s’han compromès amb més d’una trentena d’organitzacions ciutadanes a derogar el projecte de Reial decret d’autoconsum actualment en tramitació de ser aprovat si arriben a governar.
El manifest, presentat aquest matí en roda de premsa
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