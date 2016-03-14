FACUA Catalunya denuncia la inacció de les autoritats
7 de cada 10 denúncies dels consumidors catalans a FACUA en 2015 van ser per fraus en telecos
7.317 consultes i 1.947 denúncies en un any en el qual FACUA Catalunya va tancar amb 18.313 socis en tota la comunitat.
FACUA.org
Catalunya-14/03/2016
Els fraus de les companyies de telecomunicacions van causar set de cada deu denúncies dels consumidors catalans en FACUA durant 2015, el 70,9 (veure taula).
Al llarg de l’any passat 9.264 usuaris catalans van visitar les oficines de FACUA Catalunya (la seva seu central està en el número 621 del carrer Còrsega, a Barcelona), van contactar amb el seu Telèfon del Consumidor, 931 402 985, o van formular les seves consultes i reclamacions a través de la web FACUA.org.
Els catalans van plantejar 7.317 consultes i 1.947 denúncies en un any en
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