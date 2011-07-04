8 de cada 10 consumidors enquestats per FACUA ha detectat falses rebaixes en els comerços
El 72% critiquen que molt pocs productes tenen els elevats percentatges de descomptes anunciats en la publicitat.
FACUA.org
España-04/07/2011
FACUA-Consumidors en Acció ha realitzat una enquesta d’opinió sobre el compliment de la normativa sobre comerç i publicitat durant les rebaixes que posa de manifest un alt índex d’irregularitats i la falta de control per part de les autoritats competents.
L’enquesta Els consumidors davant les rebaixe ha estat realitzada a nivell nacional entre el 30 de juny i el 3 de juliol sobre una mostra d’1.636 persones.
Manipulació de preus i falses rebaixes
Durant les últimes rebaixes a les quals van acudir, el 61% dels consumidors va veure algun producte al que havien manipulat el preu original, inflant-ho, perquè el descompte semblés major.
El 11% dels enquestats creu que aquesta irregularitat ocorria en tots els comerço
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