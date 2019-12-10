Alerten que les bateries dels mesuradors de glucosa Accu-Chek Aviva i Performa poden esgotar-se ràpid
La Aemps ha informat que poden tenir una vida útil "inesperadament curta" o no encendre's.
Europa Press
España-10/12/2019
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), dependent del Ministeri de Sanitat, ha informat que l’empresa Roche Diabetes Care els ha indicat que determinats mesuradors de glucosa en sang Accu-Chek Aviva i Accu-Chek Performa podrien tenir una vida útil «inesperadament curta» de la bateria o no encendre’s.
D’acord amb la informació facilitada per l’empresa, un component intern dels mesuradors podria haver-se danyat durant el procés de fabricació i causar un esgotament accelerat de la bateria de determinats mesuradors de glucosa en sang Accu-Chek Aviva i Accu-Chek Performa.
En concret, els productes afectats són els mesuradors de glucosa en sang Accu-Chek Aviva, númer
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