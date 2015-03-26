Amnistia, FACUA i Unicef ​​són les tres ONG amb més influència a les xarxes socials a Espanya, segons Klout
L'índex de Klout és una mesura de la influència d'una persona, institució o marca a internet.
FACUA.org
España-26/03/2015
Amnistia Espanya, FACUA-Consumidors en Acció i el Comitè Espanyol del Fons de Nacions Unides per a la Infància (Unicef) són les tres organitzacions no governamentals (ONG) amb més influència a les xarxes socials a Espanya, segons l’eina de mesurament Klout.
Al capdavant d’aquest rànquing hi ha la secció espanyola d’Amnistia Internacional, amb un índex de Klout (Klout Score) de 81.En segon lloc, FACUA, amb 80 punts, i en tercer, el Comitè Espanyol d’Unicef, amb 79. L’índex de Klout és una mesura de la influència d’una persona, institució o marca a internet.
La quarta ONG amb major influència a les xarxes a Espanya és la Fundaci&
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