Analitzades les tarifes del taxi a 45 ciutats: Tarragona, Sant Sebastià, Girona i Pamplona, les més cares
FACUA es mostra contrària a encarir el servei en les nits dels caps de setmana ja que s'apliquin tarifes fixes amb destinació o origen en els aeroports.
FACUA.org
España-11/12/2014
FACUA-Consumidors en Acció ha realitzat un estudi sobre les tarifes dels taxis de quaranta-cinc ciutats (veure taules) el 2014 que revela diferències de fins al 131,7% en viatges de similars característiques.
Tarragona és la ciutat amb les tarifes més elevades, seguida de Sant Sebastià, Girona i Pamplona. Les més baixes són les de Las Palmas de Gran Canària, Escull (Lanzarote) i Santa Cruz de Tenerife.
Les majors diferències per trajecte es troben els trajectes diürns més curts (baixada de bandera més un quilòmetre o carrera mínima). En aquest recorregut els preus varien des dels 5,33
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