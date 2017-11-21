Anul"lat un deute d'una targeta de Citibank per la grandària de la lletra petita del contracte
Un jutjat de Castelló dóna la raó a l'usuari en considerar que per llegir les condicions "es necessita l'ús d'una lupa".
FACUA.org
Comunitat Valenciana-21/11/2017
L’Audiència Provincial de Castelló ha anul•lat una clàusula d’un contracte bancari per la dimensió de la lletra. La interlocutòria dictada pel tribunal assenyala que la tipografia usada és «tan minúscula que es necessita l’ús d’una lupa no essent suficients les lents usuals de lectura«.
Segons informa El Salt, l’entitat Estrella Receivables LTD va demandar a un usuari per una targeta de crèdit VISA Citibank. Aquest banc havia donat la cessió d’un paquet de deutes al Banc Popular i aquest, en mans del Santander actua
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