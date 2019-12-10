Apple investiga un problema en MacBook Pro de 16'' relacionat amb l'àudio
Els usuaris s'han queixat que s'escolta un "pop" cada vegada que s'acaba la reproducció salta, la pista d'àudio.
Europa Press
Internacional-10/12/2019
Apple va llançar al mercat el nou ordinador portàtil MacBook Pro de 16 polzades a mitjan novembre i poc després els fòrums oficials van començar a recollir les queixes d’usuaris que van identificar una fallada amb l’àudio, i que ara la companyia ha anunciat que investigarà.
MacBook Pro amb pantalla Retina de 16 polzades destaca per ser un ordinador portàtil enfocat a l’àmbit professional, amb fins a 8 terabytes d’emmagatzematge i un nou teclat Magic Keyboard,
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